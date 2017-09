C'è una via d'uscita dalla trappola del precariato? Come dare lavoro ai giovani e agli esclusi dal mercato del lavoro? L'Italia sta facendo bene nel cammino di riforme?



Per rispondere a queste e ad altre domande ma soprattutto per elaborare soluzioni la Lega Nord Toscana dedicherà un convegno al tema del lavoro e delle riforme del mercato del lavoro. Titolo dell'iniziativa è “Lavoro: politica e parti sociali a confronto”. Si svolgerà il giorno venerdì 22 settembre, presso il Palazzo del Pegaso in via Cavour n.4 sede del Consiglio Regionale nella Sala dei Gigli, a partire dalle ore 17. Saranno presenti esponenti dei sindacati. Introduce il Consigliere Regionale Jacopo Alberti della Lega Nord e modera Lorenzo Somigli del Movimento Giovani Toscani.



La presente vale come invito a partecipare.