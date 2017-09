Lavoro, al Teatro Obihall torna Jobbando

I colloqui e le occasioni di incontro su lavoro e formazione si moltiplicano grazie alla terza edizione di Jobbando che, nel 2017, che cresce e si allunga. Jobbando 2017 è in programma il 5 e 6 ottobre prossimi (orario 9 – 18) all’Obihall di Firenze, ma l’ormai tradizionale evento si inserisce, quest’anno per la prima volta, in una settimana di appuntamenti che prende il nome di “Fuori Jobbando”: 7 giorni, da lunedì 2 a domenica 8 ottobre, in cui si parlerà di lavoro nei luoghi più inconsueti di Firenze.

Tra le novità del 2017 sono in programma una giornata di gamingalla Murate, un tuffo nel mondo dello sport con la Jobbando Run, feste e aperitivi dedicati ai temi del lavoro, oltre alla chiusura della 7 giorni di Jobbando con l’Open Day nell’Oasi di Dynamo Camp a San Marcello Pistoiese in programma domenica 8 ottobre.

Jobbando, arrivato alla terza edizione, si conferma la manifestazione dedicato al mondo del lavoro e alle nuove professioni, alle aziende e ai candidati che scopriranno un nuovo modo di incontrarsi. Non solo colloqui di lavoro tra aziende del territorio con posizioni aperte e candidati dai profili professionali diversi, ma anche occasione di formazione oltre che un ricco calendario di seminari, incontri, workshop e laboratori.

Jobbando sarà presente nei giorni 27, 28 e 29 settembre alla prima edizione di Fiera Didacta Italia 2017, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola. Proprio dal mondo della scuola sono arrivati i primi successi di Jobbando 2017 che con Jobbandonthego, nei mesi di maggio e giugno scorsi, è entrato nelle scuole toscane (Firenze, Parto, Valdarno Aretino) coinvolgendo circa 200 studenti in attività di orientamento professionale.

Gli Istituti toscani che hanno richiesto le attività formative di Jobbandonthego 2017, tra cui la simulazione tra gli studenti di un vero e prorio colloquio di lavoro, sono: l'Istituto Buzzi di Prato (indirizzo tessile e meccanico), l'ITAS Ginori-Conti (indirizzo chimico-sanitario) e l'ISIS del Valdarno che è stato ospitato nella storica sede della IVV, l'Industria Vetraria Valdarnese con sede a San Giovanni (in provincia di Arezzo).