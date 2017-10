"Clubbing differently", fare festa fuori dagli schemi, con attenzione costante alle tendenze musicali più interessanti del momento. Questo è il claim di Lattexplus, il progetto fiorentino dedicato al clubbing d’avanguardia che martedì 31 ottobre a partire dalle 22.30 porterà al Palazzetto dello Sport di Scandicci Lattexplus Extreme Halloween Night, una serata all’insegna del sound techno con i nomi di punta della scena elettronica internazionale: il producer inglese Blawan e la dj e artista moscovita Dasha Rush, che si esibiranno in un testa a testa alla consolle affiancati dall’alfiere dell’elettro fiorentina Ponz. Evento con il patrocinio Camera di Commercio.



Radici nel Regno Unito ma base a Berlino, Blawan ha fatto parlare di sé fin dalle prime uscite per etichette del calibro di Hessle Audio e della storica e statuaria R&S, fino alla scalata delle classifiche con "Getting Me Down", la sua hit per eccellenza. Tra i protagonisti dell’industrial techno revival, con il suo sound ruvido, coinvolgente e percussivo ha suscitato gli entusiasmi di giganti della musica tra cui Surgeon e The Black Dog.



Nata in Russia ma cittadina del mondo, Dasha Rush combina l'attività di produttrice techno per la sua etichetta Fullpanda a collaborazioni artistiche con coreografi e danzatori, specializzandosi nella fusione di rarità techno, esperimenti elettronici e sintetizzatori underground. Il suo intento è spingere i confini dell’elettronica verso nuovi limiti, incoraggiando esperimenti con diverse forme musicali e assemblando profonde, oscure ed emozionanti espressioni artistiche per cerare un neo-romanticismo affascinante e distorto.



Il percorso di Ponz parte a metà anni duemila dal leggendario club fiorentino Mud. Con uno stile eclettico e multiforme, la cui tendenza principale trova radici in sonorità techno, melodie psichedeliche e suoni cupi, nel 2013 firma la colonna sonora del documentario “140 – La Strage Dimenticata” di Manfredi Lucibello, e nel 2015 produce il primo lavoro discografico “Substrates”, per l’etichetta Sumo Production. Dal 2012 è resident Lattexplus.

Apertura porte ore 22.00.



Informazioni: info@lattexplus.com | T. 3388474740