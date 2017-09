Summer Sunset, lanterne colorate sull'Arno per la Rificolona

La sera della Rificolona per il quarto anno consecutivo da Easy Living si festeggia con il Summer Sunset. Giovedì 7 settembre lanterne magiche saliranno al cielo al tramonto sull'Arno.

Alle 17.30 registrazione dei bambini interessati al laboratorio per "Esprimere desideri" che si svolgerà dalle 18 alle 19. L'organizzazione metterà a disposizione 100 lanterne sulle quali i bambini daranno libero sfogo alla loro creatività.

Il laboratorio, ad accesso libero fino ad esaurimento posti, è occasione per un'offerta libera che verrà devoluta ad un'associazione che si occupa di "piccoli" migranti.

All'ora del tramonto i piccoli artisti, con le loro famiglie, possono imbarcarsi sui gommoni di T-Rafting e partecipare al varo delle lanterne galleggianti biodegradabili.

E' possibile portare da casa la propria lanterna realizzata con materiali ecologici per unirsi alla Traversata dei Desideri. 10 lanterne speciali dipinte collettivamente saranno dedicate ai desideri per un mondo in cui nessuno naufraghi per raggiungere i suoi sogni.

La partecipazione è libera e le lanterne sono ad esaurimento. Al bar della Spiaggia vi aspetta il consueto aperitivo a buffet con cibo toscano e a km zero. Summer Sunset IV Edizione a cura di Festina Lente in collaborazione con Associazione PiazzArt.