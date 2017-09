Ladyvette, le dive dello swing

Ladyvette creano un nuovo stile di varietà fatto di pezzi inediti in pieno stile vintage, classici della musica pop anni ’80 e ’90 reinterpretati in chiave swing e intermezzi teatrali. Imparando dagli anni ’50, momento di forte rinascita creativa in opposizione alla guerra, tre attrici/cantanti, in questo periodo così traballante, hanno deciso di ridere in faccia alla crisi diventando quello che avrebbero sempre voluto essere:

Sugar, Pepper e Honey, tre Dive, anzi Divette.