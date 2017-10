Questa è una scultura? Laboratori per famiglie al Museo Novecento

Quando si parla di scultura siamo istintivamente portati a pensare a un solido blocco di marmo che viene scolpito con energia da un artista, un esempio per tutti il David di Michelangelo. La storia dell’arte tuttavia ci offre un ventaglio assai ricco e variegato di possibilità. Oltre al bronzo fuso a cera persa, già sapientemente lavorato dagli antichi Greci e dai grandi del Rinascimento, i materiali e le tecniche sono molteplici e le potenzialità pressoché infinite: ne erano ben consapevoli gli artisti del Novecento, che si sono avventurati nelle sperimentazioni più varie.

Il ciclo – a cura dei Musei Civici Fiorentini e di MUS.E – propone un viaggio nella scultura del Novecento, dal Totem dorato di Mirko Basaldella alle ceramiche policrome di Lucio Fontana.

Qui di seguito il dettaglio degli incontri

Domenica 22 ottobre h16.30 Le Macchine inutili di Bruno Munari

Sabato 18 novembre h16.30 Lucio Fontana e le ceramiche dei Cavalli marini

Sabato 16 dicembre h16.30 Nel momento: fra i pieni e i vuoti di Remo Salvadori

Sabato 20 gennaio h16.30 Everything might be different, l’arte della luce di Maurizio Nannucci

Sabato 17 febbraio h16.30 Fra Totem, Idoli e Re, la magia di Mirko Basaldella

Sabato 17 marzo h16.30 Una parete elastica? Le installazioni di Paolo Masi

Dove: Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10, Firenze

Quando: 22 ottobre, 18 novembre, 17 dicembre, 20 gennaio, 17 febbraio, 17 marzo h16.30

Durata: 1h15’

Per chi: famiglie con bambini e ragazzi 5/12 anni