"La zona tranquilla" al Teatro del Borgo

La compagnia Pigolio di Stelle presenta "La zona tranquilla", una divertente commedia di Emilio Caglieri per la regia di Claudia Boscherini. Firenze, 1944. Marito e moglie, per sfuggire ai bombardamenti che colpiscono la città, cercano riparo all'interno di un'abitazione, che si rivelerà essere una "casa chiusa". Lui, assiduo frequentatore del posto, se ne accorgerà ben presto e cercherà la collaborazione della maîtresse per nascondere alla moglie la verità sul quel luogo di piacere... Prenotazione obbligatoria, via mail all'indirizzo prenotazioni@teatrodelborgo.it o inviando un sms al 338 3533674.