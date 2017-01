"La voce di dio" al Teatro Lumière

Al Teatro Lumière sabato 27 gennaio ore 20:45 e domenica 28, ore 16:45 va in scena "La voce di Dio", produzione: NEXUS STUDIO. L'autore del testo è Eugenio Nocciolini, con la regia di Marco Lombardi e gli interpreti Aldo Innocenti e Marcello Sbigoli Sinossi: Lui ebreo. L'altro tedesco. Una sfida fra chi è perfetto, o così si crede, e fra chi è lo schifo, o così è stato etichettato. Una sfida fra due persone diverse eppure per certi aspetti estremamente simili. Una sfida che come posta in palio ha la vita. Divisi dal credo, uniti dal gioco. Non solo una partita a scacchi, non basta, in ballo c'è di più, molto di più. Una competizione umana, morale, divina. Un solo vincitore accettabile, una sola sentenza possibile, un solo giudice esistente. Quel giudice. La voce di Dio. Biglietti interi 15 euro, ridotti 13 (riduzioni Coop, NoiAssociazione, under 18, over 65).