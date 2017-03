La violinista Anastasiya Petryshak in concerto con il pianista Lorenzo Meo al Lyceum

Debutta nel segno di un astro nascente del violino la collaborazione tra l'Associazione Culturale Musica con le Ali e il Lyceum Club Internazionale di Firenze, storica associazione fondata nel 1908 e da allora sede di incontri culturali e concerti da camera aperti alla cittadinanza, tenuti sia da giovani talenti che da celebri interpreti. Venerdì 3 marzo, alle 18, le due associazioni culturali, in collaborazione con gli Amici del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, organizzano nella sede del Lyceum fiorentino a Palazzo Giugni (via Alfani 48) un concerto della serie "Giovani talenti al Lyceum" che avrà per protagonista la giovane violinista ucraina Anastasiya Petryshak, accompagnata al pianoforte da Lorenzo Meo. Il programma del concerto prevede la Sonata per violino e pianoforte di Claude Debussy, la Sonata N. 3 per violino e pianoforte, op. 108 di Johannes Brahms e la Sonata per violino e pianoforte di John Corigliano. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

