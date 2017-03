FIRENZE 7 APRILE ORE 18,30 SPAZIO CO-STANZA Via del Ponte alle Mosse, 32 "LA SALUTE DEL PERINEO" Incontro tutto al femminile con APERITIVO per donne dai 18 ai 99 anni. Beatrice Danzi (Ostetrica) in collaborazione con Donatella Marcigliano de La Chiave di Gaia (consulente) vi aspettano per guidarvi alla scoperta del perineo e delle sue qualità nascoste. Solo su prenotazione, posti limitati, costo €.20 compreso aperitivo. E' previsto un piccolo omaggio per tutte le partecipanti. Info e prenotazioni: Beatrice 345 1027710 Donatella 348 3585475 mail: beatrice.danzi@gmail.com donatella@lachiavedigaia.it