"La rana gracida, una storia partigiana" al teatro Off Musical

Liberamente tratto dall'autobiografia del partigiano Renato Masi "Gino" (Pascal editrice)con Francesco Burroni (voce narrante), Francesco Oliveto (tastiere) Martina Bellesi (violoncello).

In questo spettacolo si racconta la storia di Renato Masi, il partigiano "Gino", un ragazzo senese di 18 anni che in un mondo violento, dove una buona parte degli italiani aderiva entusiasticamente al regime fascista sposandone i valori e tanti altri cercavano in qualche maniera di adattarsi e adeguarsi ad un potere che voleva tutti stupidamente uguali e obbedienti, sente istintivo il bisogno di ribellarsi e di fare un rifiuto forte e deciso. Un ragazzo che ha contribuito con il suo "granello di sabbia" a liberare l'Italia dalla dittatura fascista ma soprattutto un uomo che ha realizzato, anche a rischio della vita, la propria dignità di essere umano.

La storia inizia con l'arresto a Siena per volantinaggio per proseguire poi con il trasferimento nel carcere di Parma e la fuga sotto un bombardamento, un nuovo arresto e la liberazione a Casciano di Murlo, l'ingresso nella brigata Garibaldi "Spartaco Lavagnini", la battaglia di Monticiano, la Liberazione di Siena e ancora la partenza come volontario nella Divisione Cremona per la Liberazione del nord est d'Italia. In un periodo storico, la seconda guerra mondiale con i campi di sterminio e i suoi 56 milioni di morti, portato spesso ad esempio per dimostrare la naturale cattiveria degli uomini, questa storia ci racconta invece l'istintiva tendenza dell'essere umano a ribellarsi all' ingiustizia e alla violenza.