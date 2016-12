Commedia "La nonna in dispensa" al Teatro del Borgo

La compagnia teatrale "I SIREPLIKA" sono lieti di presentarvi la loro ultima esilarante commedia, "La nonna in dispensa". Il testo, sapientemente riadattato in chiave comica, vede due fratelli, un indefesso lavoratore ed un fannullone, alla disperata ricerca di un sistema per portare avanti la famiglia, fino a trovare una soluzione alquanto bizzarra: coivolgere la nonna centenaria in uno dei mestieri più antichi del mondo... Risate a crepapelle garantite! Prenotazione consigliata. Con Barbara Paladini, Ivo Pessina, Massimo Oddo, Eugenio Russo, Shahrad Pouladin, Debora Ciucci. Regia di Vania Rotondi. Info e prenotazioni: info@teatrodelborgo.it; prenotazioni@teatrodelborgo.it; tel. 328 6020079