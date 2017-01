La Misericordia di Rifredi celebra San Sebastiano 2017

Domenica 22 gennaio si rinnovano i festeggiamenti per il Santo Patrono della Confraternita La Misericordia di Rifredi celebra il suo patrono invitando i Confratelli, le Consorelle l'intera comunità di Rifredi ad unirsi per questa tradizionale giornata di festa. Con San Sebastiano Martire ricordiamo la devozione e il sacrificio del nostro patrono, per tutti occasione di rinnovo della propria fede in Colui che è la fonte stessa della gioia. Il martirio di San Sebastiano e la sua testimonianza, sono l'annuncio che Cristo dona a tutti la possibilità di essere felici attraverso il dono di sé. Per questo dedichiamo il nostro San Sebastiano ai volontari Confratelli che svolgono ogni giorno il servizio al prossimo bisognoso, atto di carità rappresentato in questa giornata dallo scambio dei panelli benedetti nello spirito di condivisione e solidarietà. A rendere ancor più importante questo giorno sono le Vestizioni dei nuovi Fratelli e Sorelle che, con questo il solenne rito, vengono accolti nella Confraternita indossando la cappa bianca. Sin dalle prime luci del giorno i Confratelli saranno impegnati nel confezionamento dei panelli che saranno benedetti dal M.R. Proposto alle ore 7.00 per partire poi alla volta delle Parrocchie della zona e degli Ospedali di Careggi, Meyer e CTO. Durante la mattinata i confratelli consegneranno il panellino benedetto a chi passerà a farci visita in sede. Non sarà solo la tradizione a far da padrona in questa giornata perché chi lo vorrà potrà far del bene in prima persona partecipando alla Giornata di Raccolta Sangue, organizzata dal Gruppo Fratres "Bruno Sapori". Dalle ore 8:00 alle 10:00 sarà messa a disposizione una navetta che dalla sede della Misericordia accompagnerà i donatori ai centri trasfusionale di Careggi e del Meyer. I donatori interessati a partecipare sono pregati di confermare la loro presenza, entro mercoledi' 18 gennaio, scrivendo all'indirizzo e-mail: donatori.sangue@misericordiarifredi.org o contattando il numero 055.4269215. I locali delle Parrocchia di San Pio X al Sodo, in Via delle Panche 212, saranno pronti, dalle 13.00, per accogliere i partecipanti alla refezione sociale, alla quale sarà possibile partecipare previa prenotazione da effettuare in Segreteria, entro lunedì 16 gennaio 2016. Alle 17:15 Fratelli e Sorelle sono attesi in sede, per indossare la cappa o il camice, e raggiungere insieme la Pieve di Santo Stefano in Pane dove, alle ore 18.00, avrà luogo la celebrazione della Santa Messa e la vestizione dei nuovi ammessi. Dal pomeriggio di sabato 21 gennaio, e per tutta la giornata di domenica 22, sarà inoltre possibile provvedere al versamento delle quote sociali per l'anno 2017. Siete attesi numerosi. Che Dio ve ne renda merito Il programma per la giornata di San Sebastiano 2017 può essere soggetto a piccole variazioni e specifiche di orari, di cui daremo diffusione attraverso comunicazioni attraverso il sito della Confraternita www.misericordiarifredi.it e la pagina Facebook Misericordia di Rifredi.