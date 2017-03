"La dodicesima notte" al Teatro del Borgo

La Compagnia teatrale Mald'estro presenta "La dodicesima notte", una divertente commedia, ispirata al testo originale di Shakespeare, in cui si avvicendano, in un vortice esilarante, amori e inganni, trame e intrighi sorprendenti, che scateneranno una serie di eventi e di imprevisti fino a giungere all'atteso lieto fine. Regia di Alessandro Calonaci. Prenotazione obbligatoria, via mail all'indirizzo prenotazioni@teatrodelborgo.it o inviando un sms al 338 3533674.