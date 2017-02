"La cucina" al Teatro Le Laudi

Dopo "Aria di famiglia" Kimera torna sotto i riflettori con un altro grande successo della coppia Jaoui e Bacri, La Cucina. Jacques e Martine, una tranquilla coppia parigina sposata da molti anni, decide, una sera, di organizzare una cena nel loro appartamento . L'ospite d'onore è un vecchio amico che non vedono da più di dieci anni e che nel frattempo è diventato un famoso scrittore e un personaggio televisivo di successo, che giunge accompagnato dalla moglie Charlotte. Alla cena partecipano anche Georges, l'ex di Charlotte e Fred, il fratello minore di Martine, alla disperata ricerca di denaro per pagare i debiti di gioco. L'originalità di questa commedia - premiata in Francia con quattro Moliere, tra cui miglior commedia brillante e poi diventata un film di grande successo di pubblico - nasce dal fatto che l'azione si svolge interamente in cucina, dove i protagonisti si sentono liberi di fare i propri commenti sugli invitati, sui loro comportamenti e i loro umori. Le confidenze più intime, le invidie, le gelosie, gli scheletri nell'armadio saltano fuori tra la preparazione di un arrosto e le pile di piatti sporchi e noi ci appassioniamo alle loro vicende, perchè questi personaggi ci sono vicini, e probabilmente anche noi litigheremmo allo stesso modo se ci trovassimo nella stessa situazione. E quando poi, al finale, siamo convinti di avere capito chi ha vinto e chi ha perso, ecco che un colpo di scena ci spiazzerà di nuovo. Voi volete davvero perdervelo?