Venerdì 3 febbraio torna la musica live alla cioccolateria Hemingway. Il duo chitarra e voce di Marco Lazzara proporrà, a partire dalle 19:30, un mix di musica italiana e anglosassone con una particolare attenzione alla musica del grande David Bowie, per il quale Marco ha davvero (e a ragione) un debole! La musica accompagnerà il momento dell'aperitivo con il super buffet, salato e dolce, servito al bancone che caratterizza ogni evento firmato Hemingway. L'occasione sarà ancora più speciale perché si festeggerà il compleanno della mitica e insostituibile Francesca Farris, responsabile del locale e super barlady! Un'occasione da non perdere per brindare insieme e godersi un bel po' di buona musica. Con venerdì 3 febbraio si inaugura una nuova, buona abitudine che porterà la musica live alla Cioccolateria Hemingway ogni due settimane. I concerti si svolgeranno sempre all'ora dell'aperitivo, dalle 19:30 in poi, e animeranno la serata con musica straniera e italiana, da ascoltare e canticchiare tra un crostino e un sorso di prosecco.