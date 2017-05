"La Certosina" - 2° raduno per bici d'epoca sulle strade bianche del Chianti

E' evento ciclostorico organizzato da "Pedale Vintage 4G Firenze" e dalla Misericordia del Galluzzo il 27 e 28 maggio 2017 al Galluzzo (FI). Il Sabato 27 Maggio la mattina ci sarà una mostra scambio di biciclette d'epoca e una pedalata con visita al Museo "Gino Bartali" a Ponte a Ema. La Domenica 28 maggio si svolgerà "La Certosina", "2° pedalata Ciclostorica Strade Bianche Galluzzo-Chianti"; un raduno per biciclette d'epoca sulle strade bianche del Chianti. La gara si articola in 3 percorsi di 55, 80 e 95 Km. Il logo di ritrovo è presso i Giardini di Viale Tanini, Galluzzo (FI) con partenza alle ore 8.00. Il costo per partecipare è di 20 euro per coloro che si iscrivono entro il 26 maggio e 30 euro per chi si iscrive direttamente sul luogo di partenza. Per partecipare è obbligatorio essere in possesso del certificato di idoneità al ciclismo. Per altre info consultare il sito: www.misericordiagalluzzo.it/eventi.html oppure la pagina Facebook: La Certosina Ciclostorica.

