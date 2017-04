L' A.p.s. Museo Art Brut Firenze propone la performance teatrale audiovisiva: "La bambina dei no" - Omaggio a Sarah Kane. Decorrono infatti diciotto anni dalla scomparsa di una delle voci femminili più sconvolgenti, lucide e appassionate del teatro del ventesimo secolo. Lo spettacolo è stato costruito intrecciando video e musica inediti appositamente creati ed immagini di opere di art brut, volendo restituire le profonde suggestioni raccolte dalle parole e dagli slanci poetici di due opere in particolare: "La Psicosi delle 4.48" e "Febbre". Mab Firenze vuole narrare le possibilità dell'arte di indagare le proprie ombre umane, ma anche rendere grazie a un'autrice dalla produzione breve e intensa (5 opere pubblicate tra il 1995 ed il 1999), interpretandone a suo modo la vitalità degli scritti, citando nella conclusione, pagine d'amore spudoratamente delicate. Parole che elettrizzano con potente semplicità il corpo e la mente e fanno venire voglia di continuare a cercare per trovare se' stessi e la luce. L'attrice Fiorella Sciarretta ha prestato la voce, alla musica e ai video si innesteranno incursioni recitative dal vivo.