L'Epifania nel pallone: l'on.Lotti, il presidente figc sgs tisci per festeggiare i 4.000 partecipanti al 10 torneo della befana

" Edizione da record per il 10 torneo della Befana targato Adriasport, in collaborazione con la società Belmonte e con il patrocinio FIGC. In occasione del ponte dell'Epifania, dal 6 all'8 Gennaio, 74 squadre mobiliteranno ​4​.000 presenze negli alberghi di Firenze e Provincia, dando vita a tre giorni di divertimento, calcio e turismo. Dai Primi Calci 2008 fino agli Allievi: una vera e propria kermesse per il calcio giovanile nazionale, che vedrà coinvolte numerose società professionistiche come la Fiorentina, la Reggiana, il Prato, l'Empoli, il Pontedera, la Pistoiese, l'Arezzo e la Lucchese. La sfilata inaugurale di Venerdì 6 Gennaio presso il Centro Sportivo Pazzagli vedrà tutte le squadre partecipanti scendere in campo esaltate dall'esibizione degli Sbandieratori di Firenze ma non è finita qui. Le cariche istituzionali più importanti porteranno la loro testimonianza a conferma del calibro e del blasone che il Torneo della Befana custodisce. Il ministro dello sport Luca Lotti, il presidente nazionale del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, dott.Vito Tisci accompagnato dall'architetto Alberto Mambelli vice presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana (Delegato Provinciale CONI) Eugenio Giani, il Sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, il Presidente della Toscana FIGC Paolo Mangini, l'Assessore allo Sport/Sanità e Sicurezza Stradale, Stefana Saccardi e ancora Andrea Vannucci (Assessore allo Sport Comune di Firenze), Enrico Minelli (Assessore Sport Comune di Bagno a Ripoli), Vasco Brogi (Consigliere Regionale FIGC), Luciana Pedio Saturini (Responsabile Calcio Femminile FIGC regione Toscana), Roberto Bellocci (Delegato Provinciale FIGC), questo il lungo elenco dei presenti. Il torneo debutterà sul campo già da Venerdì 6 ma entrerà nel vivo Sabato 7 giorno dedicato interamente alle gare. Domenica 8 la manifestazione andrà a concludersi con le finali previste a Coverciano, tempio del calcio nazionale grazie alla maestosa presenza dello storico Museo del Calcio che le società, guidate dal Dott. Fino Fini, potranno visitare. Adriasport ha deciso di iniziare il suo lungo corso stagionale caratterizzato da una lunghissima serie di eventi e tornei in programma per i ponti e week end festivi davvero in grande: aggregazione, mobilitazione, fair play, divertimento e armonia saranno le parole chiave che permetteranno di creare uno scenario tecnico davvero elevato, oltre a rappresentare un'esperienza di confronto indimenticabile per tutti i giovani protagonisti provenienti da tutta Italia. Interviste, dirette sulla pagina Facebook Adriasport, il 90esimo minuto al termine dei primi due giorni di attività e diversi premi in palio, coinvolgeranno e sorprenderanno ulteriormente tutti i tecnici e i giovani calciatori presenti, creando un clima armonioso e di buon auspicio per l'inizio del 2017".