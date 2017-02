L’arte e la cultura lucana al circolo Il Progresso

Si terrà sabato 18 febbraio presso il circolo Il Progresso una serata interamente dedicata alla cultura ed all'arte lucana. La storica casa del popolo fiorentina fondata nel 1914, con lo scopo di "concorrere all'educazione e istruzione dei soci e delle loro famiglie con conferenze e istituzione di biblioteche", rappresenta oggi uno dei fulcri culturali più importanti della Toscana. Sotto la direzione artistica di Emanuel Ramalho fra i più influenti maestri della percussione e storico turnista per grandi nomi della discografia internazionale, l'evento, promosso dall'etichetta lucana Ethnopunk di Danilo Vignola e Giò Didonna, proporrà la lucanità in tutta la sua espressione artistico-culturale dalla tradizione all'avanguardia delle nuove tendenze. Numerosi gli artisti coinvolti, dal celebre duo di ukulele e percussioni Danilo Vignola e Giò Didonna duo di prim'ordine della Basilicata a livello Europeo con Danilo vignola "ambasciatore mondiale dell' ukulele lucano" ai Lucanìa con il loro sound unico che attinge dalla tradizione: dalle singolari voci sorrette da organetti diatonici, mandolino semiacustico, tamburi a cornice, una riduzione della batteria "jazza banna", chitarra ritmica, fino alle piccole percussioni mediterranee. Una gioiosa fusione vede tutti impegnati nei ritmi binari e ternari della popular music a colorire sfondi di graffiante verità. Uno spettacolo, dove i distinti caratteri dei musicisti concorrono ad abbattere i confini, mettendo a nudo le similitudini di generi e suoni del mondo folk. Fra gli altri ospiti confermati il lucano Rocco Velucci, in arte OloHoma, fra i più rappresentativi artisti Hip-Hop del sud Italia. Numerose le collaborazioni con rapper sparsi nella penisola, segue un periodo di stop fino al 2014 anno in cui registra la sua prima track ufficiale con il nome di OloHoma, dal titolo 'Gabbiano', il cui successo ha portato alla ribalta la scena lucana Hip-Hop proiettandola in tutta la penisola. L'evento sarà impreziosito dalla presenza di Emanuele Clemente Magro chitarrista Lucano di Potenza, riconosciuto ed apprezzato chitarrista nella scena Fiorentina, direttore della scuola di Musica Lizard Castello e Lizard Prato insegnante di chitarra fra i più quotati della Toscana. Prevista anche l'esibizione della promessa della scuola Lizard, il talentuoso Cantautore Lucano Folk-Pop Michele Loreto. Chitarrista oltre che cantante e attore. Special Guest Tommy Patchanka fra i più importanti esponenti del Reggae bolognese, numerose le sue collaborazioni fra cui Mamma Africa e Alborosie. L'evento avrà inizio dalle ore 19:00 con sontuosi aperitivi di prodotti lucani e "open mic." che vedranno alternarsi artisti fiorentini e lucani in svariate jam session che faranno da filo conduttore, oltre gli spettacoli dei singoli artisti in cartellone. Un evento di qualità dunque, innovativo, in perfetta linea con le proposte avanguardiste dell'etichetta lucana EthnoPunk record, che si prospetta come il primo di una lunga serie di appuntamenti che vedrà coinvolti i migliori live club e festival nei principali capoluoghi nazionali.