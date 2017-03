"Minhwa, i dipinti che aprono il nuovo anno", la mostra per il Korea Film fest

In occasione del Korea Film fest, dal 23 al 31 marzo a Palazzo Bastogi è allestita la mostra "Minhwa, i dipinti che aprono il nuovo anno", personale dell’artista Suh Gong Im che porterà in Toscana 35 dipinti realizzati con uno stile risalente al XVII secolo per celebrare l’ingresso nell’anno del Gallo.

Artista

L’artista Suh Gong Im, nata in un piccolo paesino della Corea chiamato Gimje in una famiglia di coltivatori di peschi, proprio grazie alle sue origini sviluppa una capacità di immaginazione che fa riferimento ai fiori di pesco che vide da piccolo. L’artista riesce a trasmettere, tramite elementi semplici e molto conosciuti, emozioni totalmente nuove e con una notevole capacità nell’utilizzo dei colori racconta con un linguaggio semplice una fase importante della cultura coreana. Le sue opere, oltre ad essere state esposte in numerose gallerie coreane, sono state presentate anche a Pechino, Parigi, Varsavia, Budapest, Berlino e a Madrid.