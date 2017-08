Klab Bynight: party di fine estate

Giovedì 7 Settembre si terrà BYNIGHT, il party di fine estate presso Klab Marignolle. Dalle 19:30, aperitivo con buffet a bordo piscina e cocktail bar, in compagnia di tutto lo Staff di Klab, accompagnati da musica e balli del DJ Set di ViviMovida.



La partecipazione è libera, per soci e non-soci, fino ad esaurimento spazi. Registrati subito on-line per riservarti un posto: http://www.klab.it/codice/bynight/



Per maggiori informazioni potete consultare il Desk Marignolle 055 7184300