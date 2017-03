Jimmy Wahlsteen in concerto al Six Bars Jail

Jimmy Wahlsteen è un chitarrista fingerstyle svedese proveniente da Stoccolma. E' comparso sulla scena acustica internazionale nel 2009 con il suo album d'esordio "181st songs" pubblicato dalla Candyrat Records. Questo album ha riscosso un notevole successo dalla critica del settore tanto che è stato inserito nella lista "Top 25 essential CD's 2010" dalla radio americana "Echoes" e gli è valsa la copertina sul magazine tedesco "Akustik Gitarre". Il celebre chitarrsta Canadese Don Ross lo ha inoltre voluto con sé per un tour in Canada ed in Europa. Nel 2011 è uscito il suo secondo album "All time high" sempre per la Candyrat a cui ha fatto seguito la partecipazione ad un tour europeo di Tommy Emmanuel. Nel novembre 2014 è uscito il suo ultimo CD, il terzo, dal titolo "No Strings Attached" ancora pubblicato dalla celebre Candyrat Records. Un album di brani strumentali in cui Jimmy ambisce a combinare il moderno sound del pop scandinavo con le tradizionali sonorità della chitarra acustica. Se i primi due album si ispiravano esplicitamente ad artisti come Simon & Garfunkel e John Martin, in questo album il modello di riferimento è in musicisti come Moby e Robin. In ogni caso gli album di Jimmy contengono composizioni strumentali basasti su espressivi arrangiamenti di chitarra acustica con la partecipazione di straordinari musicisti. Il nucleo centrale di tutti i brani è la chitarra acustica mixata e arricchita con percussioni, archi e molte chitarre aggiuntive che creano suggestive atmosfere musicali. Sul palco Jimmy si esibisce da solo con la sua chitarra, mentre effetti e loop supportanto la sua oroginale tecnica percussiva. La sua crescente popolarità è stata confermata dall'apparizione sulle più importanti riviste di musica e di chitarra acustica in vari paesi, e dalla partecipazione ad importanti festival internazionali di chitarra acustica come l'Ullapool Guitar festival (Scozia), il Canadian Guitar Festival, l'Acoustic Franciacorta (Italia). Sostenuto dal suo stile originale e da una forte esposizione mediatica sui social network, Jimmy si è già esibito in 15 paesi ed il suo nome è oramai menzionato tra quelli dei più grandi chitarristi al mondo. Il suo video più popolare su Youtube "Rapid eye moment" registra già più di 1.300.000 visualizzazioni.