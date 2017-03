Jack & Daniel al Teatro del Borgo

La compagnia Attodue presenta "Jack & Daniel", di Francesco Mancini con Roberto Gioffrè e Francesco Mancini. Regia: Simona Arrighi. Due amici conviventi, che si conoscono bene da sempre, anche troppo. Grandi bevitori (da qui i loro nomignoli), non si sopportano. Eppure sono incollati insieme da decenni nello stesso appartamento, contenitore di una tensione palpabile e grottesca insieme, originata da un fatto sepolto da qualche parte nelle loro anime. L'idea dello spettacolo nasce pensando alla relazione che può esserci tra errore e senso di colpa e a quanta vitalità può essere imprigionata nel vincolo che l'errore-senso di colpa produce. Da qui l'immagine di due persone dentro un appartamento senza porte né finestre, le cui vie d'uscita sono bloccate dal passato e dal presente. Ci vorrebbe una catarsi forte per liberarsi! Prenotazione obbligatoria, via mail all'indirizzo prenotazioni@teatrodelborgo.it o con un sms al 338 3533674.