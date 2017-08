Isolotto, settembre mese della cultura e prevenzione alla BiblioteCanova

Anche quest’anno presso la BiblioteCanova dell'Isolotto (via Chiusi 3) torna a settembre il mese della Cultura e Prevenzione. L'iniziativa prevede giornate dedicate alla pittura, alla letteratura, al teatro e alla medicina. La manifestazione è organizzata dall’Associazione diabetici area fiorentina e dall’Associazione culturale San Bartolo con la collaborazione di Iapb Italia - agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e il patrocinio del Quartiere 4.

«La salute è un bene prezioso ed è necessario sempre cercare di controllarla nella maniera migliore possibile – spiega Paolo Santoro, direttore scientifico della manifestazione – Questo particolarmente quando non si avvertono sintomi e tutto sembra scorrere per il meglio. Solo attraverso un controllo medico e specialistico si potranno prevenire, con la speranza di evitare eventuali patologie. Sono tutti argomenti di particolare importanza.

Si invitano pertanto i cittadini a partecipare e a intervenire attivamente sottoponendo eventuali domande, problemi e proposte per le nuove future manifestazioni». Il programma prevede sette giornate già confermate tra dibattiti scientifici e performance artistiche e culturali Giovedì 7 settembre – ore 18,00 Apertura dei lavori e intervento del Presidente di Quartiere 4 Mirko Dormentoni Inaugurazione mostra collettiva di pittura “Sull’arte non tramonta mai il sole” – il giro del mondo su vari stili di pittura. Europa: Emiliana Lippi – tecnica precisa e meravigliosa America: Ricar Bonilla – tecnica ed esplosione di colori Asia: Kazuko Kataoka – incredibili disegni su seta Presenta: Dr.ssa Roberta Fiorini, storica dell’arte Sabato 9 settembre – ore 10,00 Dr.ssa Ilaria Dicembrini, ospedale Meyer – Curare il diabete nel 2017: quali sono le novità tecnologiche? Dr. Stefano Giannini – Combattere l’ipercolesterolemia: oltre la dieta e l’esercizio fisico, ci sono nuove armi? Coordina il Dr. Paolo Santoro Martedì 12 settembre – ore 18,00 Presentazione del libro di Monica Brogi “Exuvia” – Editrice Risolo Moderatore: Andrea Fallani, Associazione Lib(e)ramente Pollicino Giovedì 14 settembre – ore 17,00 Presentazione del libro di Don Vincenzo Arnone “Come Dio si muove sul palcoscenico” – G.Ladolfi Editore. Cinque testi teatrali (Pirandello-Savonarola) Modera l’Associazione Lib(e)ramente Pollicino Martedì 19 settembre – ore 17,00 Dr.sse Giulia Pacini e Cecilia Verbi, Psicologhe responsabili del progetto “Tra Le Righe. Servizi psicologici per l’età evolutiva” – Salute e Benessere dalla culla all’età adulta: come promuovere stili di vita corretti in bambini e adolescenti?

Coordina il Dr. Paolo Santoro Sabato 23 settembre – ore 10.00 Dr. Edem Koffi, Consulente Cardiologo presso la Fondazione Don Gnocchi – Prevenzione primaria globale: quegli elementi che ci rincorrono se non li sistemiamo per tempo! Dr. Lorenzo Lenzi, ospedale Meyer – “Diabete nell’infanzia: una diagnosi da non sbagliare”. Coordina il Dr. Paolo Santoro Giovedì 28 settembre – ore 17,00 Dr.sse Giulia Pacini e Chiara Forconi, psicologhe del Progetto “Tra Le Righe. Servizi psicologici per l’età evolutiva: Malattia cronica e adolescenza: quali rischi e quali possibili aiuti per i ragazzi con bisogni di salute speciali? Sabato 30 settembre – ore 10,00 Dr.ssa Cinzia Mazzini, Direttore responsabile Unità oncologia oculare di Careggi e Dr. Nicola Santoro, Unità oncologia oculare di Careggi – Tumori oculari e degli annessi Coordina il Dottor Paolo Santoro