Per la prima volta Irlanda in Festa arriva alla Flog a Firenze. Sarà l'occasione per fare un tuffo nel verde con un bel programma di concerti e gustandosi una buona Guinness arrivata direttamente da Dublino.

Due serate per immergersi nei sapori d'Irlanda con un'area esterna dedicata ai truck food (fish & chips, hamburger di black angus).

Programma degli spettacoli

Venerdì 17 Marzo - 10,00 euro

ore 22.00 MODENA CITY RAMBLERS

ore.24.30 BALKAN GRILL feat. DJ PRAVDA & CHEF BERNA

Sabato 18 Marzo - 8,00 euro

ore 21.30 WHISKY TRAIL (ita)

ore 23.00 THE LOGUES (eire)