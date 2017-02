Iridologia emozionale a Namastè

L'occhio è lo specchio delle emozioni. Attraverso la lettura dell'iride potremo comprendere quali forze emozionali ci animano per lo sviluppo di una migliore consapevolezza dei propri stati interiori, per la scoperta dei propri talenti inespressi, per la valutazione del personale grado di resilienza alle difficoltà della vita e per ottimizzare e migliorare la propria condizione di salute psico-fisica.