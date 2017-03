ioreAGISCO alla palestra Tropos

Si tratta di un evento che si terrà il 26 marzo 2017 presso la palestra Tropos di Firenze (in Via Orcagna 20) dal titolo "ioreAGISCO". La giornata, è suddivisa in due momenti: - la mattina alle ore 10:00 si terrà una conferenza con la partecipazione degli assessori alle pari opportunità e allo sport del comune di Firenze, di psicologi e avvocati che tratteranno il tema della violenza sulle donne da più punti di vista; - il pomeriggio alle ore 14:30 ci sarà un corso di autodifesa per insegnare le tecniche basilari di difesa personale in caso di eventuali aggressioni, aperto a uomini e donne. La partecipazione all'intero evento è gratuita. Per vedere l'intero programma della giornata e per avere maggiori informazioni si può visitare la pagina facebook "ioreAGISCO" o scrivere alla mail ioreagisco26marzo2017@gmail.com. I posti per partecipare al corso di autodifesa sono limitati, l'iscrizione è possibile contattando uno dei due recapiti. L'incontro è organizzato dal Distretto Leo 108 LA, un'associazione di beneficenza diffusa a livello mondiale che conta solo in Italia 4.000 soci.