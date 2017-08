Introduzione alla bioenergetica

Incontro dedicato alla conoscenza della teoria dell’Analisi Bioenergetica di Alexander Lowen e dei movimenti di base che fanno parte delle classi di esercizi bioenergetici.



SABATO 16 SETTEMBRE

DALLE ORE 10 ALLE ORE 13

CENTRO ATMAN YOGA, VIA GIOBERTI 61

FIRENZE



Seminario teorico-esperienziale della durata di 3 ore condotto dalla Dott.ssa Roberta Leone, Psicologa, Sessuologa, conduttrice di classi di esercizi bioenergetici e Psicoterapeuta in Analisi Bioenergetica, specializzata presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica di Roma (S.I.A.B.)., che si pone come obiettivo di condurre i partecipanti a sperimentare in prima persona l’effetto degli esercizi di bioenergetica, incoraggiando i partecipanti alla consapevolezza sensoriale e personale, alla curiosità verso il proprio modo di essere nel mondo con la propria componente fisica ed energetica.

A tal fine si alterneranno momenti di introduzione teorica sui concetti dell’Analisi Bioenergetica a momenti di pratica.

Pertanto, è consigliato ai partecipanti di indossare un abbigliamento comodo e dei calzini, e di portare con sé la voglia di mettersi in gioco.



INFO E PRENOTAZIONI:

Roberta Leone

Mail: leone.rrt@tiscali.it Cell.: 3492124290

www.psicoterapiabioenergetica.com



La Bioenergetica si basa sull’unità funzionale di mente e corpo, ed è una valida componente di un percorso di guarigione, ma soprattutto può essere uno strumento di prevenzione alla cronicità dei blocchi energetici, muscolari e psicosomatici.

Sul versante della prevenzione, è possibile facilitare il processo di scioglimento muscolare e di auto-consapevolezza attraverso le classi di esercizi, gruppi condotti da psicoterapeuti specializzati che si pongono come obiettivo di favorire la libera espressione corporea ed emotiva, facilitando il rilassamento delle tensioni fisiche e mentali attraverso la pratica di specifiche sequenze di movimenti associati ad una respirazione quanto più possibile profonda.