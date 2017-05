"Innovation" al Ganzo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Sono più di 50 le opere per le due mostre di fine semestre degli studenti della FUA - Florence University of the Arts, che verranno inaugurate mercoledì 3 Maggio alle 18 al Ganzo di via De' Macci 85r per il consueto AperiArt, aperitivo con l'arte, e giovedì 4 maggio, sempre alle 18, al Corridoio Fiorentino, il centro espositivo del Diparimento di Visual Arts in via Magliabechi 1. Il tema seguito dagli studenti delle tante discipline artistiche che hanno collaborato all'allestimento dei i due eventi, che vanno, per mercoledì 3 maggio, dall'Art Education, alla Ceramica, fino al Painting e Drawing, e per il giorno successivo dalla Fotografia, all' Interior Design, fino alla Visual Communication, è quella che ormai pare essere diventata la parola d'ordine e il tratto distintivo del successo nel mondo di FUA: Innovazione. Dopo 20 anni dalla fondazione di Apicius - International School of Hospitality, per poi entrare a fare parte di FUA, con più di 800 corsi in 9 facoltà multidisciplinari, è sempre stata propria la ricerca di innovazione il motore dello sviluppo di questa realtà internazionale. Con il compito di trasmettere ai propri studenti una solida base culturale, imprescindibile, è sempre poi possibile aggiungere qualcosa di nuovo, per ogni creazione artistica. È da qui che nasce qualcosa di diverso, di sempre nuovo, originale, innovativo. Le opere esposte in queste due mostre ne sono la più piacevole dimostrazione.

________________ Ganzo GANZO è il laboratorio di Apicius, School of Hospitality, della FUA - Florence University of the Arts. Le mostre, organizzate durante gli eventi AperiART, sono organizzate dagli studenti di Gallery and Exhibition Experientia Learning, che, con l'aiuto degli insegnanti seguono tutte le fasi del progetto con un approccio reale e professionale. Corridoio Fiorentino Corridoio Fiorentino, all'interno della School of Digital Imaging and Visual Arts della FUA, è una delle sedi CEMI (Community Engagement Member Institutions) che fanno parte della Fondazione Palazzi ed è il nuovo spazio espositivo per le opere fotografiche e di design di artisti esterni, studenti e professori della Florence University of the Arts. FUA The Florence University of the Arts FUA, con le sue 9 facoltà nel centro storico di Firenze, ha 7 sedi all'avanguardia, tra cui vere e proprie finestre aperte sulla città e veri esempi di integrazione: un ristorante, una pasticceria, una casa editrice, due gallerie d'arte e di design, un negozio di moda, gestiti interamente dai propri studenti con la formula dell'Experiential Learning.

