Presentazione del libro "L'innocenza della fuga" di Nicolas Alejandro Cunial

La storia della tentata resistenza di Alex, dei suoi due migliori amici e della sua fidanzata, al grigiore della noia e del tempo che ci corrode. I loro raid notturni contro edifici abbandonati di Treviso sono l'inizio di una guerra cromatica all'apatia e all'ingiustizia, animata da una rabbia che prova a diventare protesta civile, per poi richiudersi in se stessa, sconfitta. Il libro porta il lettore dentro al problema e glielo lascia in dote, oltre e dopo l'ultima riga. Il problema della dignità dell'uomo, della sua libertà, del suo giusto riconoscimento pubblico: dal particolare all'universale, dalla vicenda privata a quella di tutti, come solo la buona letteratura è in grado di fare, stanando le coscienze con il suo stile per affondarci con il suo contenuto.