Barberino InFiera: tre giorni tra mercatini e spettacoli

Torna la tradizionale fiera di Settembre di Barberino. Tre giorni, sabato 23, domenica 24 in cui si alterneranno mercati, spettacoli e martedì 26 settembre con il tradizionale "mercato della fiera".

Sabato e Domenica

Mercato dedicato ad agricoltura e produzione locale, esposizione di animali da fattoria, domestici e ornamentali, laboratori di caseificazione, smielatura e mungitura, esposizione di mezzi agricoli, esibizioni e prove i tiro con l’arco con gli Arcieri della Fenice, sbaracchi, svuota cantine e artigianato locale.

"Infiera - InMusica", sabato 23, dalle 21:00

Due punti spettacoli per godere di concerti ed esibizioni Live davvero per tutti i gusti. In Viale della Libertà sarà “Rock Night” con gli “Eleven Jan”, mentre in Piazza Cavour ci sarà lo concerto dei "Ma noi no" la tribute band dei Nomadi.

Domenica alle 8:00 nei Giardini di Via in programma la "Quinta esposizione Cinofila InFiera" (Domenica 24 ore 8 Giardini di Via Gramsci. E ancora le spettacolari esibizioni dei Boscaioli con la realizzazione di sculture in legno eseguite con le motoseghe (Domenica 24 alle 10:30 in Piazza Cavour).

Da segnalare anche l’esibizione della Street Band “Bloco Bandito” (ore 17 Viale della Libertà) e Spettacolo di freestyle dei Reckless Bike Show (bici acrobatiche) alle 17:30 di Domenica 24 in Piazza Cavour. Ad accompagnare la tradizionale fiera del Martedì poi, ci sarà la musica della Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino, che si esibirà in Piazza Cavour dalle 18.

Durante tutto il corso dell’evento sarà allestito uno spazio ristorazione in Piazza Cavour curato dalla Pro Loco e Spritz Bar.