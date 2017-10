Inferno Run al Visarno: sul podio Hartan e Colombo / FOTO

Si è conclusa nel pomeriggio di ieri la prima giornata di InfernoCity, ultima tappa del Campionato Italiano OCR.

La sezione competitiva femminile ha visto trionfare Diana Hartan, che si aggiudica così anche il titolo del Campionato Italiano OCR. Stessa sorte, nella categoria maschile, per Stefano Colombo, già trionfatore della Inferno di Cenaia del maggio scorso. Al secondo posto, fra le donne, Silvia Boroni, terza classificata Giorgia Caracci. Fra gli uomini secondo piazzamento per Luca Pescollderungg, terzo posto per Alessandro Coletta.

Quest’anno vi è stata una grande affluenza di pubblico con oltre 2100 partecipanti da tutta Italia. Un movimento sportivo, quello delle Obstacle Course Race (corse a ostacoli), passato in Italia dagli oltre 34 mila partecipanti nel 2016 (+100% rispetto 2015) agli oltre 41 mila partecipanti nel 2017.



Tra le presenze: Federica Torti, conduttrice di Lookmaker Academy in onda su Sky nonché madrina di questa edizione di Inferno City, Carolina Alluralde, moglie del calciatore del Trabzonspor (in prestito dal Milan) Jose Sosa, e Rocio Rodriguez, moglie del calciatore dell'Inter Borja Valero.