Inferno City: una corsa infernale alla Visarno Arena

Torna il 21 e il 22 ottobre alla Visarno Arena di Firenze la Inferno Run. La gara si caratterizza anche per una sostanziale apertura nei confronti per i neofiti della disciplina: domenica 22 ottobre infatti la lunghezza della prova sarà di soli 3 km, consentendo agli organizzatori di poter allestire l'intero percorso all'interno dell'Arena del Visarno.

Il tracciato, percorribile sia per i competitivi che per i non competitivi, sarà aperto per la prima volta anche ai minori dai 13 ai 17 anni. L'evento rappresenta una novità nell'ambito di questa disciplina sportiva e nella sua sezione competitiva consentirà ai giovani atleti di potersi qualificare agli europei e ai mondiali di OCR 2018. A completare un'edizione sempre più formato famiglia la Baby Inferno dedicata ai “piccoli diavoli” dai 4 ai 12 anni, che potranno infangarsi impunemente in un apposito percorso e il cui ricavato, insieme ad una parte di quello derivante dalle iscrizioni alle gare del 21 e del 22, sarà interamente devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti.

Per quanto riguarda gli atleti e le atlete del Campionato Italiano OCR, e per tutti gli amatori che vogliono mettersi alla prova anche nel tracciato più standard, il giorno da segnare sull'agenda è sabato 21 ottobre. Il percorso in questo caso misurerà 9 km e consentirà di poter correre lungo l’Arno e nel cuore del Parco delle Cascine, il polmone verde di Firenze a due passi dal centro storico. La prova di sabato nella sua versione competitiva è anche l'ultima tappa del campionato e assegnerà il titolo dell'edizione 2017 che in questo momento vede in testa Diana Hartan, terza classificata all'ultima edizione degli Europei, Stefano Colombo, già vincitore della Inferno di Cenaia del maggio scorso insieme alla sopracitata Hartan, e il team Inferno nella classifica a squadre.

Una lunga lista di ostacoli che prevede anche prove di nuoto in una piscina e il superamento di una squadra di football pronta a non cedere di un solo centimetro è in larga parte superabile: basta un po' di allenamento e un po' di spirito di squadra. Si, perché come in ogni edizione la Inferno propone ostacoli il cui superamento è quasi sempre subordinato alla capacità di collaborare in team.

Tra i partecipanti alla tappa fiorentina anche qualche volto noto del mondo dello sport, tra cui il numero uno del crossfit italiano, Giulio Silvino. Altre presenze degne di nota: Federica Torti, conduttrice di Lookmaker Academy in onda su Sky nonché madrina di questa edizione di Inferno City, Carolina Alluralde, moglie del calciatore del Trabzonspor (in prestito dal Milan) Jose Sosa, e Rocio Rodriguez, moglie del calciatore dell'Inter Borja Valero. Ultimi ma sicuramente non meno importanti, Andrea Pacini che correrà la Inferno in carrozzina supportato dalla squadra dell'Associazione Spingi la Vita Onlus, e i richiedenti asilo della Cooperativa Albatros, che parteciparanno sia come volontari, sia come concorrenti nella sezione non competitiva.

Informazioni utili

Il sabato la 9km competitiva e non, la domenica la 3km competitiva e non

Come: si corre vestiti come si vuole, ci saranno premi per i costumi migliori

Docce: ci saranno le docce, non calde

Animazione: tutta la giornata ci saranno intrattenimenti, musica e animazione

Location: adatte alle famiglie

Spettacolo: il percorso sarà accessibile al pubblico

Obbligatorio: non dimenticare il certificato medico, senza non si corre.

Charity: Una parte del ricavato sarà donato alla FONDAZIONE TOMMASINO

ci sarà del fango, ci sarà da correre, da saltare, da sudare, insomma sarà una corsa strepitosa.

Programma

21 ottobre

8.30 apertura distribuzione pettorali e pacco gara

11.00 partenza bolgia competitiva maschile

11.10 partenza bolgia competitiva femminile

11.30 partenza I bolgia non competitiva

11.50 partenza II bolgia non competitiva

12.10 partenza III bolgia non competitiva

12.30 partenza IV bolgia non competitiva

12.50 partenza V bolgia non competitiva

13.10 partenza VI bolgia non competitiva

14.30 premiazioni competitiva e campionato

15.00 premiazioni non competitiva

22 ottobre

8.30 apertura distribuzione pettorali e pacco gara

9.00-10.30 BABY INFERNO (accettazione e corsa)

11.00 partenza bolgia competitiva

partenze da 6-10 partecipanti ogni 6-5 minuti

12.00 partenza I bolgia non competitiva (6-10 partecipanti ogni 3-5 minuti)

13.00 partenza II bolgia non competitiva (6-10 partecipanti ogni 3-5 minuti)

14.00 partenza IV bolgia non competitiva (6-10 partecipanti ogni 3-5 minuti) – a seguire premiazioni.

Il Parco delle Cascine è facilmente raggiungibile in:

Bicicletta

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella percorso consigliato: piazza Santa Maria Novella – Piazza Goldoni –

Lungarno Vespucci (pista ciclabile). Tempo di percorrenza: 15 minuti circa

Tramvia

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la tramvia direzione Scandicci-Villa Costanza e scendere alla

fermata “Cascine". Tempo di percorrenza: 5 minuti. Da Scandicci prendere la tramvia direzione Firenze- Alamanni

stazione e scendere alla fermata "Cascine".

Autobus

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea ATAF n.17C direzione Cascine e scendere alla fermata

“Cascine".Tempo medio di percorrenza: 15 minuti.

Treno

La Stazione di Santa Maria Novella è il principale punto di collegamento ferroviario da e per Firenze da dove prendere

l'autobus (ATAF n.17C) o la tramvia destinazione “Cascine”.

Automobile

Prendere l’uscita Firenze Nord dell’autostrada A1, alla fine del raccordo direzione Firenze, e appena entrati in città seguire

le indicazioni per via Baracca. Alla fine di via Baracca, arrivati in piazza Puccini, svoltare a destra e proseguire seguendo

le indicazioni per il “Parco delle Cascine”. Il centro visite dispone di un ampio parcheggio.

Taxi

Tempo medio 7 minuti circa dalla Stazione Santa Maria Novella Chiamata: +39-055-4390 / +39-055-4499 / +39-055-

4798 / +39-055-4242