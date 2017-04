"Indizi al sole", la mostra al Borghese Palace Art Hotel di Firenze

Da domenica 7 maggio - inaugurazione alle ore 18.00 - nel Borghese Palace Art Hotel di Firenze sarà visibile la mostra 'Indizi al Sole' della pittrice inglese Josephine Frampton, a cura di Gisella Guarducci.

In mostra 21 dipinti, sia di piccole che di grandi dimensioni, realizzati attraverso l'utilizzo di pigmenti in polvere su legno ingessato (quadri piccoli) e su tela ingessata (quadri grandi); tecnica pittorica molto vicina a quella del guazzo che, da sempre, si distingue nel panorama pittorico per originalità e delicatezza.

Centro e tema dominante di questa esposizione temporanea, che si potrà ammirare fino al 7 di settembre, è la luce, in un percorso espositivo in cui l'occhio salta da un punto luce all'altro, sostando brevemente nell'ombra per poi rituffarsi dentro la luce.