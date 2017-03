Index di Garrett Day alla Florence University of the Arts

Giovedì 16 marzo alle 18, al CORRIDOIO FIORENTINO, lo spazio del Dipartimento di Fotografia della Florence University of the Arts (FUA), inaugurerà INDEX, mostra monografica personale del fotografo e artista Garrett Day, a chiusura del suo percorso di studi per il corso career di 2 anni di Grafica e Fotografia presso FUA - Florence University of the Arts. Index è una mostra che esplora gli atteggiamenti e i gesti dei leader di tutto il mondo, per cercare di scoprire il collegamento tra essi ed il contesto culturale ed il significato semiotico del linguaggio da loro scelto. Garrett Day sostiene che "ogni gesto è un segno, e quindi ogni gesto ha un significato, sempre". I profili dei leader saranno accompagnati da contenuti visivi a commento, in un tentativo di "ristabilire l'ordine della verità", scopo dell'artista, in un percorso in cui Day costringe lo spettatore a pensare a ciò che è dietro a internet ed alla tecnologia su cui si basa la comunicazione e quanto essa stessa possa essere superficiale. Originario dell'Alabama, USA, durante questo percorso di studi a Firenze Garrett Day ha concentrato i propri interessi sullo sviluppo della rti digitali e fotografiche con un'attenzione particolare allo sviluppo di un proprio brand personale. Al momento sta frequentando due corsi in particolare, Solo Work & Career Students of Photography Level IV, entrambi coinvolti nell'organizzazione della mostra, anche con il supporto grafico degli studenti di Visual Communication Design Fundamentals Studio II, sempre della School of Digital Imaging and Visual Arts (DIVA) di FUA.