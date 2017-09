Incursione lirica in centro: banchi, lavagna e pianoforte in Via Martelli

Un'incursione lirica urbana in pieno centro storico: sessanta giovani hanno intonato le arie della Carmen a poco passi da Duomo. Quella di stamani è stata la prima delle cinque ‘Incursioni liriche urbane. L’opera va in scena in città’ promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (nell’ambito degli eventi per i 25 anni di attività).



In strada sono stati collocati un pianoforte, una lavagna, 60 banchi e altrettanti allievi del Liceo classico Michelangiolo che hanno ascoltato una introduzione alla Carmen di Georges Bizet da parte del presidente della compagnia Daniele Bacci. Quindi il maestro del coro Andrea Sardi ha diretto il soprano Sara Cervasio e il pianista Loris di Leo in alcune arie celebri dell’opera che sono state poi eseguite da tutta la classe. La lezione è durata circa un’ora tra l’entusiasmo dei ragazzi e la curiosità dei passanti che hanno scattato foto ed ascoltato il vivacissimo racconto che Bacci ha fatto di questa celebre storia di amore e morte. La prossima ‘incursione lirica’ si svolgerà sabato 30 settembre, sempre alle ore 11, in Piazza IV Novembre a Sesto Fiorentino con gli allievi dell’ IISS Piero Calamandrei. Il maestro del coro sarà Ennio Clari e l’opera presentata è la Boheme di Giacomo Puccini.