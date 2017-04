Incontri letterari alla Libreria Agresti

Nel luogo magico che racconta del lavoro paziente dell'uomo e del ritmo lento delle stagioni. Stagioni che a loro volta raccontano di un tempo lontano, quando nei primi anni del '700 la famiglia Agresti di Impruneta, da via della Croce trasferì qui la sua attività, fino a pochi decenni orsono quando quei luoghi fervevano ancora del lavoro dei maestri fornaciai. L'ex Fornace Agresti costruita nei primi anni del XVIII, mantiene intatti il fascino e la bellezza dei luoghi antichi: è qui nelle camere di cottura dei forni che si raggiungevano temperature anche di mille gradi ed è ancora in queste stanze che la terracotta di Impruneta, inalterabile nel tempo, si univa ad aria e fuoco in un connubio straordinario da cui nascevano manufatti artigianali inimitabili. Nella Fornace Agresti lo spettatore prenderà parte ad un viaggio attraverso la letteratura contemporanea con quattro serate all'insegna della convivialità. L'obiettivo è quello di portare e storicizzare ad Impruneta una manifestazione legata alla letteratura contemporanea.

