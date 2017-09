Inaugurazione mercoledì universitario allo Space

Mercoledì 20 Settembre, alla mitica discoteca Space Club, dopo il grande successo delle prime quattro stagioni, torna per il suo quinto anno, la mitica serata universitaria di Firenze: "CARAMELLO"



Generi musicali:

Piano terra: hip-hop

Piano superiore: commerciale



Prezzi in lista:

Ingresso in LISTA FIRENZE FARE entro le 00.30:

- 1€ per donne ed universitari. Portatevi un documento, o tessera, che attesti la vostra "universitareità" :)

- 10€ con consumazione in lista per gli uomini non universitari



- Palco vip e privè fumatori con tavoli riservati, a partire da 20€ a persona (da convertire in consumazioni, o bottiglie di champagne o di superalcolici).



(Costo delle consumazioni facoltative all'interno del locale: 8€)



Per prenotazioni:

329.3627079 (Lunedì - Domenica 11.00 - 23.00)

055.664541 (Lunedì - Venerdì 11.00 - 19.00)