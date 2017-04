Inaugurazione "Libreria Il Magnifico"

Sabato 22 aprile a Firenze, dalle ore 16:00 in poi, in Via degli Alfani 95/r viene inaugurata la "Libreria il Magnifico". Situata nel centro storico di Firenze, a pochi passi da Piazza SS. Annunziata, la Libreria offrirà un servizio di vendita di libri usati, rari, esauriti, d'occasione e antichi. All'interno potrete trovare libri di svariate materie, quali storia, filosofia, arte, teatro, poesia, letteratura, e molto altro ancora.

