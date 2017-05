Inaugurazione Blanco Beach Bar: serata "Boca a Boca"

Inaugurazione Blanco Beach Bar - Estate 2017 - Giovedì 11 Maggio, serata "Boca a Boca" Giovedì Blanco è serata "Boca a Boca", la serata del giovedì per stranieri e fiorentini dedicata a chi vuole godersi appieno la vita! Presso il Blanco Beach Bar a Firenze sud. Formule di ingresso Ingresso donna: omaggio entro le 00.30, 10€ con drink tra le 00.30 e le 01.00, 13€ con drink dopo le 01.00 Ingresso uomo: omaggio entro le 00.00, 10€ con due drink entro le 00.30, 10€ con un drink entro le 01.00, 13€ con drink dopo le 01.00 Tavolo esclusivo con bottle service, 25€ a persona uomo/donna in credito per le bottiglie (che partono da 150€) Line Up In consolle un trio d'eccezione: Nic Messeri Emiliano Chellini e un grande Special Guest della scena Hip Hop italiana, che proporranno la migliore musica Hip Hop, reggaeton, Latin pop, Commerciale. Servizio navetta A disposizione un servizio navetta gratuito ogni 30 minuti da Ponte alle Grazie dalle 23 alle 1.30 e per il ritorno dalle 2,30 alle 4. Per info e prenotazioni navetta chiamare il numero: 334 2202954 (solo per il servizio navetta) Per prenotazione tavoli: + 39 329 3627079 (Lunedì - Domenica 11.00 - 23.00) +39 055 664541 (Lunedì - Venerdì 11.00 - 19.00)