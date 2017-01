In una notte nera nera al Teatro del Borgo

Chi ha paura del buio? Il Teatro del Borgo è lieto di presentare questo originale spettacolo di e con Ilaria Danti, pensato soprattutto per i bambini (ma anche per i grandi). Un vero e proprio laboratorio di ombre, dove i bambini imparano a costruire un teatrino di ombre e... a vincere la paura del buio! La vicenda narra di due fratelli che, durante un'avventura in campeggio, incontrano nella notte tanti "mostri" paurosi. Ma bisogna per forza avere paura? E un' inedita Cappuccetto rosso (ispirata al libro di R.Dahl "Versi Perversi")... molto più scaltra del lupo! Lo spettacolo-performance sarà realizzato dalla bravissima Ilaria Danti e arricchito dalla raffinata animazione di Valentina Primerano. (Spettacolo destinato ai bambini da 3 a 10 anni). Prenotazione consigliata. Invia una mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it Invia un sms al 320 0371496 o al 338 3533674