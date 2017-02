In live Remembers al Teatro del Borgo

Il Teatro del Borgo è lieto di invitarvi ad un evento musicale emozionante e coinvolgente, per ricordare alcune delle più celebri star della musica internazionale di tutti i tempi: "In live Remembers". Il concerto, rigorosamente dal vivo, vedrà la partecipazione degli allievi di canto di Denise Giardino, la cui splendida voce sarà protagonista insieme a quella di Chiara Badia. Formazione della band: Gianni Cammilli alla chitarra, Carlo Catalano alla batteria, Simone Vermigli al basso, Dimitri Ponzuoli alle tastiere. La prenotazione è obbligatoria. Prenotare via mail a prenotazioni@teatrodelborgo.it o con un sms al 320 0371496 o 338 3533674