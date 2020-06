E-State in Villa: nove settimane di eventi enogastronomici, esposizioni di artigianato artistico e dibattiti sull’economia locale

Dal territorio per il territorio: è questo lo slogan scelto dagli organizzatori per presentare E-State in Villa, uno spazio estivo d’eccezione che vedrà cinquanta aziende dell’area fiorentina unire le forze per offrire a coloro che lo vorranno la possibilità di trascorrere una serata in un contesto straordinario e allo stesso tempo apprezzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali locali.

Da domani, 18 giugno, per nove settimane da giovedì alla domenica i giardini storici e i saloni affrescati di Villa Corsini a Mezzomonte apriranno per la prima volta al pubblico, ospitando un ristorante all’aperto con la cucina affidata al giovane chef toscano Leonardo Santopietro, un’enoteca con etichette selezionate dalle più rinomate cantine della Toscana, un bar d’autore gestito dallo staff di “Cocktail in the world”, una mostra mercato dell’artigianato artistico fiorentino curata da CNA, un allestimento permanente realizzato dalle Fornaci della terracotta dell’Impruneta, dibattiti sul presente e il futuro della Toscana, musica dal vivo e intrattenimento per bambini.

Domani alle 18 è in programma il taglio del nastro, con la presenza del sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei, del presidente di CNA Firenze Giacomo Cioni e delle aziende partner della rassegna, mentre domenica è in programma un incontro sul futuro dell’economia fiorentina post Covid a cui parteciperà, oltre al presidente di CNA il vicepresidente della Camera di Commercio Niccolò Manetti.

“Vogliamo dare un segnale di speranza nel futuro – spiega Tommaso Corsini – un’occasione di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze locali e un’opportunità di svago”.

"Una location unica per ospitare, esaltandola, l'eccellenza dell'artigianato artistico fiorentino - commenta Giacomo Cioni, presidente CNA Firenze Metropolitana - e un'opportunità da cogliere per intercettare nuovi segmenti di pubblico. Ma anche un'occasione diversa per gli ospiti per venir in contatto con il meglio dell'hand made”.

L’accesso alla manifestazione è libero e gratuito, tuttavia è fortemente suggerita la prenotazione tramite chiamata, sms o whatsapp al numero +393291488020

Villa Corsini (via Imprunetana per Pozzolatico 116, Impruneta)

via email a e-stateinvilla@corsinievents. com

Facebook @eStateinVilla20

instagram @eStateinVilla

sito internet www.e-stateinvilla.comgiardini