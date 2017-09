"All'improvviso Shakespeare" all'ex chiesa delle Leopoldine

Le opere di Shakespeare continuano implacabilmente ad essere giudici del tempo. Il ritmo, la forza e l'audacia spingono inevitabilmente ognuno di noi a credere nella propria fortuna e nel proprio destino. Romeo, Amleto, Giulietta, Ofelia, nomi che abitano l'immaginario collettivo da secoli, ci aiutano a cercare. Sì, perché probabilmente facciamo teatro per cercare delle risposte a domande che forse non hanno risposta. Essere o non essere: chi lo può dire? Dove sta la verità. Se Amleto è lo specchio di un iperrealismo, Romeo e Giulietta inquadrano l'esistenza in una spirale di romanticismo senza fine. Sulle note originali della musica dell'hang di Matteo Trafeli un manipoli di giovani e preziosissimi attori darò spazio, vita e colore a due Suite tratte dal meglio di tutto ciò che il teatro può ancora offrire.