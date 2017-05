Incontro alla Libreria Leggermente: "L'impero del sesso"

Dopo gli interessanti incontri sulla genitorialità e sulla violenza sulle donne, si conclude il percorso in tre appuntamenti organizzato dalla Libreria Leggermente e diretto da Mirko Tondi, scrittore fiorentino. Per l'occasione verrà affrontato l'argomento del sesso in letteratura, con gli interventi degli ospiti Chiara Novelli (autrice di 25 piccole storie perverse) e Luca Spaziani (autore di La gabbia). Ci confronteremo sulla cultura del sesso imposta dalla società, ma anche come rottura degli schemi e strumento di potere, il tutto attraverso i romanzi di grandi autori: da classici di Anais Nin, Henry Miller, D.H. Lawrence fino a Bret Easton Ellis, Philip Roth, Ian McEwan e Mario Desiati. Lunedì 15 maggio ore 18 presso Libreria Leggermente, viale Talenti 97, Firenze. Info e contatti: 0557130132 librerialeggermente@gmail.com