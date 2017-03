Ictus e demenza: cosa sono e quali interventi riabilitativi esistono

In occasione della Settimana del Cervello, l'Associazione Tages Onlus propone una serata per conoscere l'ictus cerebrale e la demenza senile. Durante l'incontro interverranno varie figure professionali che approfondiranno la clinica delle patologie neurologiche ed i possibili interventi riabilitativi per i pazienti ed i loro familiari. INTERVENTI: Dott.ssa Ferrara - Prevenzione, riconoscimento precoce e trattamento dell'ictus Dott. Mossello - Diagnosi e terapia delle demenze Dott.ssa Lorenzini - Riabilitazione neuropsicologica di ictus e demenza Dott. Cheli - Il supporto ai familiari