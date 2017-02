Iacopo Melio presenta Parigi XXI alle Librerie Universitarie

«"Parigi XXI" parla di amori e di abbandoni, di partenze e di ritorni, di ferite e cicatrici, di vuoti e riempimenti. Parla di destini, di sogni, di speranze comuni. Parla di Giacomo, che sono io ma anche un po' voi. E di Francesca. Che c'è sempre una "Francesca" nella vita di qualcuno.» - Tratto dal libro "Parigi XXI" di Iacopo Melio Iacopo Melio studia Scienze Politiche alla Scuola "Cesare Alfieri" di Firenze. Lavora come freelance nel mondo del giornalismo e della comunicazione digitale. Si occupo di sensibilizzazione e promozione come attivista per i diritti umani e civili. Il 31 Gennaio 2015 ha fondatola Onlus "#vorreiprendereiltreno", diventatando un punto di riferimento nazionale per la disabilità.