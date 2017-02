I versi di Francesco Basile al Festival Firenze Libro Aperto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Venerdì 17 febbraio alle ore 17,30 il poeta e scrittore Francesco Basile presenterà la sua silloge poetica "Qualche passo dopo l'anima" (Edizioni Kimerik, 2016) nell'ambito della 1° edizione di Firenze Libro Aperto, festival nazionale della piccola e media editoria che si svolgerà dal 17 al 19 febbraio nella Fortezza da Basso, Padiglione Spadolini. Ne parlerà con l'autore nello stand di Kimerik Sabrina Maffei, scrittrice e collaboratrice della casa editrice. Francesco Basile, ragusano, classe 1980, un diploma di recitazione all'Accademia d'arte drammatica Pietro Scharoff di Roma, ha esordito sulla scena letteraria nel 2009 con i versi "Anima", editi da Kimerik. Con lui ci sarà un altro giovane talento siciliano, il violinista Daniele Ricca che farà da sottofondo con le sue melodie alla lettura di alcuni componimenti da parte dello stesso autore-attore. "Qualche passo dopo l'anima" ha già ottenuto consensi di pubblico e di critica nel corso delle presentazioni, che si sono tenute in dicembre a Modica, Siracusa, Catania, Palermo e da ultimo a Roma, al teatro Arciliuto, lo scorso 28 gennaio. Il libro comprende 41 componimenti in verso libero, distribuiti in tre sezioni. La prima è dominata da un forte legame con la terra d'origine vissuta come un'aspra e coercitiva realtà ancestrale. Dalla consapevolezza delle ingiustizie, delle contrapposizioni e degli odi, scaturisce il senso del percorso esistenziale dell'autore, che coltiva dentro di sé "i frutti migliori da donare al mondo". La seconda sezione è incentrata sugli anni romani, gli incontri, gli amori, gli addii, le sensazioni che arricchiscono il suo percorso esistenziale, volto sempre alla ricerca dell'essenzialità interiore. Nella terza, infine, l'autore sembra trovare un approdo sicuro, un punto di snodo per le sue inquietudini esistenziali. I critici, nel recensire l'opera, hanno individuato la sua peculiare cifra stilistica nell'immediatezza, nella fluidità e fruibilità dei versi e nella capacità di prendere per mano il lettore e coinvolgerlo nel suo itinerario poetico.