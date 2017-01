Al Teatro Lumière tornano "I promessi sposi" venerdì 13 e sabato 14 ore 20:45, domenica 15 gennaio ore 16: 45! A grande richiesta, dopo il sold out di capodanno ecco che ancora per tre divertenti serate riviviamo il capolavoro di Manzoni, rimasto sedimentato nei nostri ricordi di scuola, in tono scherzoso e musicale. È la storia di Renzo e Lucia e del loro amore contrastato; del codardo Don Abbondio minacciato dai Bravi del prepotente Don Rodrigo; della fedele perpetua e del saggio fra' Cristoforo; della monaca di Monza, il cardinale Borromeo, l'Innominato e la paziente Agnese; tutto è raccontato con esilarante comicità attraverso le canzoni più note dei nostri tempi. La Compagnia Stabile del Lumière, Giosuè Borsi Arsante, propone una nuova parodia musicale per trascorrere una serata all'insegna dello svago e del divertimento.